Ивица Олич: Игроки ЦСКА не хотели, чтобы я уходил, для меня это самое главное

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал, что его подопечные тепло относились к хорвату и его работе, несмотря на разногласия тренера с руководством армейцев.

«Я хорошо выполнял свою работу, я это знаю. Даже Чорлука сказал мне: «Не могу поверить, что с этими игроками ты построил такую ​​хорошую команду». В любом случае. Теперь я рад, что все так получилось. Если нет доверия, лучше не работать.

Мне только футболистов жалко. Когда я уезжал, я получил от них много слов поддержки. Они не хотели, чтобы я уходил. Для меня это самое главное», - сказал Олич «Чемпионату».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.