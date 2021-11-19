«Ньюкасл» намерен подписать Витселя зимой

«Ньюкасл Юнайтед» намерен подписать контракт с полузащитником «Боруссии» Дортмунд Акселем Витселем, у которого истекает контракт следующим летом.

По словам Tutto Juve, «Ньюкасл» - главный конкурент «Ювентуса» в борьбе за право подписать Витселя. Следующей зимой «сороки» намерены предложить Акселю предварительный контракт. При этом новые владельцы «Ньюкасла», значительно увеличившие бюджет клуба, готовы платить Витселю 10 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Витсель провел 11 матчей за «Дортмунд» в Бундеслиге. Всего же за «шмелей» он провел 122 матча, в которых ему удалось 11 раз забить и шесть раз ассистировать партнерам.