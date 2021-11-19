Орлов - о Зобнине: Он получает 3 миллиона евро в год - и какая польза от него в сборной?

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением насчет игры Романа Зобнина, который, по информации СМИ, попросить снизить свою зарплату в составе красно-белых. В настоящее время он получает три миллиона евро по действующему контракту.

«Мы никак не можем отменить лимит.С 2009 года он у нас. Он ничего не дает. Но руководство страны, министры говорят: «Нет, надо оставить квоту для наших ребят». Ну вот они и оставляют квоту для наших ребят. У Зобнина зарплата — более трех миллионов в год. А какая польза от него в сборной? Я сейчас даже про «Спартак» не говорю. Какая польза?», - приводит слова Орлова «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В общей сложности он провел за столичную команду 163 матча, забил девять голов и отдал 14 ассистов. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2023/24.