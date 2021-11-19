«Дед пишет, бабушка исправляет ошибки»: внучка Семина - о его странице в инстаграме

Внучка Юрия Семина - Мария рассказала, кому принадлежала идея завести инстаграм специалиста, а также кто занимается его редактированием.

«Он сам сказал, что хочет. Сказал, давай заводи. Я спрашиваю: «Тебе надо?» - «Надо». Он же модный у нас, гонится за трендами. Скорее всего, это пошло от игроков «Локомотива».

Фотки всегда сам выбирает. Они с бабушкой слаженно работают - дед пишет, бабушка исправляет ошибки. Я так удивилась, когда он начал комментировать мои фотки. Все сам делает», - сказала девушка в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски».

Напомним, последним местом работы наставника был «Ростов», в котором он сменил ушедшего в сборную России Валерия Карпина, однако вскоре и сам покинул клуб в связи с неудовлетворительными результатами.