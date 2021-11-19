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«Пока эта тема не поднимается»: Дмитрий Черышев - о будущем своего сына в «Валенсии»

Срок контракта футболиста истекает будущим летом
19 ноября 2021 11:14
автор: Александр Шульгин

Отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева - Дмитрий прокомментировал ситуацию с новым контрактом своего сына с клубом.

«Никто ни с кем еще не разговаривал, контракт пока не обсуждался. »Валенсия» сейчас находится в таком состоянии, что каждый год выставляет на продажу своих лучших игроков. Пока эта тема не поднимается, все начнется ближе к концу сезона. Сейчас нужно команду встряхнуть, чтобы она потихоньку поднималась вверх по турнирной таблице.

Восстановятся все футболисты, войдут в игровой режим. Сыгранности не хватает, вначале хорошо играли, а потом многие разъехались по сборным, получили травмы, сейчас все будет зависеть только от игроков. Хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места. «Валенсия» - тот клуб, который обязан находиться в районе зоны еврокубков», - приводит слова Черышева-старшего «Спорт-Экспресс»,

Напомним, в текущем сезоне Денис провел матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Текущая трансферная стоимость россиянина оценивается в 3,5 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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