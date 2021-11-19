Александр Кержаков: Главное для нашей команды - психологически не проиграть до игры

Тренер «Нижнего Новгорода» и главный бомбардир «Зенита» за всю его историю Александр Кержаков поделился настроем перед игрой с питерской командой, которая состоится 19 ноября в 19:00 мск.

«Естественно, для меня это будет особенный момент.

Матч с «Зенитом» — игра против чемпиона последних трех сезонов. Главное, с психологической точки зрения, не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии», — приводит слова Кержакова «Спорт уик-энд».

Перед очной встречей команды располагаются в разных частях турнирной таблицы РПЛ: «Зенит» идет на первом месте с 30-ю очками, в активе новгородцев 13 позиция и 14 баллов.