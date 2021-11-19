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Геннадий Орлов - о Карпине: Тренер должен быть уверенным в себе

Журналист раскритиковал наставника сборной за растерянность после поражения от Хорватии
19 ноября 2021 11:47
автор: Александр Шульгин

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он еще не решил, останется ли работать с командой до стыковых матчей ЧМ-2022.

«Карпин говорил искренне. Но сейчас одни: «Валера, оставайся». Началось это в интернете. Вы же видите, что там происходит. Надо быть уверенным в себе. Тренер должен знать, что делать. А когда тренер растерялся, то это уже не тренер. Он должен быть уверенным в себе. Он должен спустя пять дней сказать: «Да, я беру, я знаю, как мы пройдем на чемпионат мира». Вот какая должна быть позиция. А что, мы должны экспериментировать с главным тренером, назначать или нет? Он должен сам заявить о себе», - приводит слова Орлова радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, под руководством Карпина сборная России заняла второе место в своей группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в последнем матче проиграв на выезде Хорватии и уступив ей прямую путевку в финальную стадию первенства. Теперь команда Карпина поборется за право поехать в Катар в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года. Соперник россиян станет известен 26 ноября.

После матча с хорватами наставник выразил сомнение в том, что он продолжит работу с командой в следующем году.

источник: Эхо Москвы в Санкт-Петербурге
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