Ярошик - о шансах России в стыках: Сейчас в европейском футболе небольшая разница

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился своим мнением относительно попадания сборной России в финальную стадию чемпионата мира- 2022 года. Стыковые матчи пройдут в конце марта следующего года.

«Думаю, Карпин еще может принести пользу сборной России. В европейском футболе сейчас особой разницы нет, поэтому важно, в каком состоянии лидирующие футболисты подойдут к играм. Любая команда может обыграть любую. Вы должны поддерживать команду до конца. Поэтому нужно все обсуждать с хладнокровием, а не на эмоциях», - сказал Ярошик Sport24.

Сборная России отправилась в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Отборочные игры пройдут в конце марта, подопечные Карпина оказались в числе сеянных сборных перед жеребьевкой мини-турнира. По итогам стыков только три сборные из 12-и пройдут на чемпионат мира-2022.