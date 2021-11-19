«Арсенал» заинтересовался возможностью покупки Саншеша в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может перейти в лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно.
По словам Le10Sport, «канониры» уже связались с представителями Саншеша для обсуждения возможного сотрудничества. «Арсенал» хочет подписать Ренату в зимнем трансферном окне.
В нынешнем сезоне во французской команде он провел шесть игр в Лиге 1, отметившись одним ассистом. В Лиге чемпионов он сыграл два матча без результативных действий. Действующая трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро.
источник: Le10sport.com