«Арсенал» заинтересовался возможностью покупки Саншеша в зимнее трансферное окно

Кроуфорд, конечно, фаворит, но не настолько же! Расклад на супербокс в Вегасе

Утром 21 ноября по московскому времени американец Терренс Кроуфорд проведет пятую защиту титула WBO в полусреднем весе. Оцениваем шансы в его бою против соотечественника Шона Портера по прозвищу Шоутайм.