Широков считает «Краснодар» небольшим фаворитом в домашнем матче против «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Спартак».

Отметим, что игра между командами состоится завтра, 20 ноября. Начало встречи – в 19:00 мск.

– «Краснодар» играет дома, поэтому он в этой встрече фаворит, но небольшой. «Спартак» достаточно удачно играет на выезде, по крайней мере по результату. От «Краснодара» всегда ждем результативного футбола, тем более дома. Сейчас у них серия из проигранных матчей, им нужно выправлять ситуацию, – приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые идут девятыми с 19 очками.

В прошлом сезоне РПЛ столичный клуб дважды обыграл «быков», одержав победу со счетом 3:1 в Краснодаре, а также разгромив своего соперника в Москве – 6:1.