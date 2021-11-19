Тер Штеген не собирается переходить в «Ньюкасл»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не собирается покидать каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, в услугах 29-летнего немца заинтересован «Ньюкасл», однако сам футболист уже уведомил английскую команду о том, что он планирует продолжить свою карьеру в стане сине-гранатовых.

Напомним, тер Штеген пополнил состав «Барселоны» в июле 2014 года. В общей сложности он провел за клуб 292 матча, пропустил 290 голов и 118 раз отстоял «на ноль». Его нынешний контракт с испанцами рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 55 миллионов евро.