«Милан» находится в шаге от продления контракта с Эрнандесом

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес близок к тому, что подписать новое соглашение с итальянской командой.

Как сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в Twitter, контракт между 24-летним французом и россонери будет рассчитан до лета 2026 года. При этом клуб увеличит своему футболисту зарплату до пяти миллионов евро в год.

Напомним, что Эрнандес перешел в «Милан» в июле 2019 года из мадридского «Реала». С тех пор он принял участие в 93 матчах, забил 16 голов и отдал 16 ассистов. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.