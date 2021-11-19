Валуев поддержал Тарасову, заявившую, что футбола в России нет

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову, которая заявила, что футбол в России отсутствует как таковой.

«Слова Тарасовой про отсутствие футбола в России? В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет», - приводит слова Валуева Sport24.

Сборная России отправилась в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Отборочные игры пройдут в конце марта, подопечные Карпина оказались в числе сеянных сборных перед жеребьевкой мини-турнира. По итогам стыков только три сборные из 12-и пройдут на чемпионат мира-2022.