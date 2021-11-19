Ракицкий - о конкурентах «Зенита» в ЧР: Вы таблицу видели? Там все конкуренты, но «Спартак» нет

Защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал, кого следует считать конкурентом сине-бело-голубых в борьбе за титул в этом сезоне, и почему «Спартак» таковым не является.

«Кто сейчас главные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул? Вы видели таблицу? Там все конкуренты! Со всеми надо играть. И зарабатывать по три очка.

Пусть «Спартак» сам разбирается с тем, что внутри. Вот он нам не конкурент. Обыграть «Спартак» так крупно (7:1) — это достойно, на всю жизнь запомнится. После 3:1 над «Спартаком» год назад я сказал: «Было видно, что они нас боятся». А сейчас было видно, что они не знают, что с нами делать», — цитирует Ракицкого «Спорт-экспресс».

Следующий матч в рамках внутреннего чемпионата «Зенит» проведет дома против «Нижнего Новгорода». Перед очной встречей команды располагаются в разных частях турнирной таблицы РПЛ: «Зенит» идет на первом месте с 30-ю очками, в активе новгородцев 13 позиция и 14 баллов.