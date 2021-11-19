4 игрока «Динамо» могут не сыграть в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто из игроков может не сыграть в игре 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

«Лаксальт и Лесовой точно не смогут принять участие в предстоящем матче. Частично в общей группе занимались Захарян и Варела. То же самое и с Моро и Шиманьски. У нас будет еще одна тренировка, после которой мы примем решение по этим игрокам», - передает слова Шварца Sport24.

Напомним, перед очной встречей «Динамо» располагается на третьем месте в РПЛ, набрав в сумме 26 очков. В активе «оружейников» 14 позиция и 13 баллов.