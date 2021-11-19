«Реалу» необходимо еще 225 миллионов евро для завершения реконструкции «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» получит от банков кредит на общую сумму 225 миллионов евро для завершения реконструкции своей домашней арены - «Сантьяго Бернабеу».

По информации Reuters, клуб хочет создать на базе своего стадиона современный многофункциональный центр, который способен работать круглый год и дополнительно приносить доход до 400 миллионов евро. В частности, планируется сделать современное выдвигающееся гибридное поле.

Напомним, реконструкция началась в 2019 году и уже потребовала инвестиций на сумму 575 миллионов евро.