«Гинер - сумасшедший менеджер, все бы разрулил»: ветеран ЦСКА - о критике Оличем руководства клуба

Прославленный ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает обвинения бывшего главного тренера команды Ивицы Олича в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева беспочвенными.

«Олич и Бабаев не сошлись характерами, не достигли компромисса в вопросе комплектования команды. Вероятно, были и другие проблемы, о которых нам никто не расскажет. Олич должен был найти способ не конфликтовать с Бабаевым. Можно было обратиться к Евгению Гинеру, он - сумасшедший менеджер, все бы разрулил. Почему Олич вдруг решил рассказать об этом конфликте? Сейчас Ивица трудоустроен, у него все в порядке. Это его право, он может обижаться на ЦСКА. Но в этой ситуации я на стороне руководства клуба. Тренеру нельзя выяснять отношения со своими начальниками. Он должен заниматься командой, остальное уже не его дело», - приводит слова Пономарева «РИА Новости».

Напомним, хорват возглавлял армейский клуб с марта по июнь 2021 года. Затем контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию.

Будучи футболистом Олич выступал за ЦСКА и становился в составе команды чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны и Кубка УЕФА.