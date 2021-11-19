Шварц – о готовности возглавить сборную России: Мы сосредоточены только на работе в «Динамо»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить сборную России в ближайшем будущем.

Отметим, что ранее нынешний главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключил, что в марте следующего года он не будет руководить сборной. Действующее соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до конца декабря 2021-го.

– Готов ли я рассмотреть вариант возглавить сборную России? Приятно, что вы так высоко оцениваете работу нашего штаба. Но мы сосредоточены только на работе в «Динамо». Не могу как-то оценить игру сборной России. Считаю, сейчас у команды есть хороший шанс пробиться в финальную часть ЧМ-2022, – сказал Шварц во время пресс-конференции.

Напомним, что 43-летний Шварц возглавил «Динамо» в октябре прошлого года. Под его руководством бело-голубые одержали 21 победу, пять раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Его контракт истекает летом 2022-го.

В нынешнем сезоне чемпионата России столичная команда занимает третье место в турнирной таблице после 14 сыгранных туров, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет четыре очка.

21 ноября Динамо на своем поле встретится с «Арсеналом».