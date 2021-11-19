Андрей Червиченко: В «Спартаке» назрела чистка и перестройка

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о проблемах красно-белых и «Краснодара» перед очной встречей команд.

«Мне кажется, будет очень интересно посмотреть, сможет ли «Краснодар» обыграть «Спартак» и вернуться в группу лидеров. Если «Краснодар» выиграет, то клуб может цепляться за места в еврокубках. Если же красно-белые проиграют этот матч, сезон можно зачеркивать. Перевес будет не позорным, а ужасающим. Именно эта ситуация может заставить «Спартак» пересмотреть состав, провести глобальную зачистку и перестройку команды. Может, это и нужно. Это уже назрело. Также у «Спартака» потеря Зобнина. Это скажется на результате, потому что его отсутствие - проблема для красно-белых», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч пройдет в Краснодаре 20 ноября. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

После 14 туров в активе «Краснодара» 21 очко и седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» с 19 очками расположился на девятой строчке.