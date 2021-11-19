Форвард «Базеля» Кабрал может стать заменой Агуэро в «Барселоне»

Руководство «Барселоны» ведет поиски замены нападающему команду Серхио Агуэро, который может завершить свою карьеру из-за проблем с сердцем.

По информации El Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает кандидатуру форварда «Базеля» Артура Кабрала. Отмечается, что сумма трансфера за 23-летнего бразильца в стан сине-гранатовых может составить около восьми миллионов евро.

Напомним, Кабрал выступает за швейцарскую команду с августа 2019 года. В общей сложности он провел за коллектив 99 матчей, забил 61 гол и отдал 17 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Палмейраса» и «Сеары».