Алвес будет получать в «Барселоне» минимально возможную зарплату

Стала известна зарплата бразильского защитника Дани Алвеса в «Барселоне».

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Marca, самый титулованный игрок в мире будет получать всего 155 тысяч евро в год. Это минимальная зарплата, которую можно платить футболисту испанской примеры согласно регламенту. Алвес согласился на данный оклад с учетом финансовых трудностей «Барселоны».

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.