Защитник «Зенита» Ракицкий заявил, что хочет видеть матчи российских команд против украинских

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не согласен с решением УЕФА разводить сборные и клубы России и Украины при жеребьевке.

Данная практика применяется с 2014 года ко всем футбольным турнирам на клубном и национальном уровнях.

«Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды с украинскими встречались в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили турнирчики дружеские, это же нормально», - приводит слова Ракицкого «Спорт-Экспресс».

Ракицкий выступает за чемпиона России с 2019 года, до этого он всю свою карьеру провел в донецком «Шахтере», также в активе 32-летнего футболиста 54 игры за сборную Украины.