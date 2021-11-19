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Глебов - о словах Карпина в раздевалке: Вы же можете играть, почему выбиваете мяч вперед?

Сборная России проиграла Хорватии за право выйти на мундиаль в Катар с первого места в группе (0:1).
19 ноября 2021 14:45
автор: Александр Бойченко

Защитник сборной России Даниил Глебов вспомнил о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина в перерыве матча 10-го тура отбора к ЧМ-2022 Хорватия - Россия (1:0).

«В раздевалку в перерыве Карпин зашел спокойный: «Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?».

Это очевидно — такое напряжение на оборону и вратаря тяжело выдержать 90 минут. Бывают матчи, когда и ты играешь в футбол, и соперник. Тогда у защитника есть время психологически отдохнуть, прийти в себя. А когда соперник постоянно атакует, может случиться кикс или срез, тем более в такую погоду»,- приводит слова защитника Sport24.

Сборная России отправилась в стыковые матчи за право сыграть на мундиале в Катаре. Отборочные игры пройдут в конце марта, подопечные Карпина оказались в числе сеянных сборных перед жеребьевкой мини-турнира. По итогам стыков только три сборные из 12-и пройдут на чемпионат мира-2022.

источник: Sport24.ru
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