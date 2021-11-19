«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Арсенала» Пепе

Форвард «Арсенала» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает El Milanista, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересован «Милан», готовый подписать футболиста в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что лондонский клуб готов продать своего игрока за сумму около 30 миллионов евро.

Напомним, что Пепе перешел в «Арсенал» в августе 2019 года из «Лилля» за 80 миллионов евро. В составе «канониров» он провел 98 матчей, забил 25 голов и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

За сборную Кот-д'Ивуара нападающий отыграл 25 встреч (5 голов).