Григорий Иванов: «Урал» готов взять Дзюбу в аренду зимой – клуб может дать ему шанс попасть на ЧМ

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности подписать форварда «Зенита» Артема Дзюбу в ближайшее трансферное окно.

60-летний специалист отметил, что екатеринбургская команда планирует заключить с 33-летним футболистом арендное соглашение до конца текущего сезона.

– Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артем – хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь все зависит еще от главного тренера и хочет ли Артем, – цитирует Иванова «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба не принял участие в осенних матчах сборной России в рамках отбора к мировому первенству 2022 года. В октябре наставник национальной команды Валерий Карпин включил футболиста в расширенный состав сборной, однако игрок отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 19 матчах, забил семь голов и отдал шесть ассистов.