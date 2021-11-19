Данил Глебов: Мой трансфер в «Спартак»? Окончательный ответ будет за «Ростовом»

Центральный полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о том, готов ли он перейти в «Спартак», если от московского клуба поступит соответствующее предложение.

Напомним, что красно-белые интересовались возможностью подписания 22-летнего хавбека прошедшим летом.

– Ни точно «нет», ни точно «да». Ситуация может сложиться так, что в какой-то момент «Ростову» будет не хватать денег, и мой трансфер поможет. Тогда мы с руководством и тренерским штабом сядем и переговорим. Окончательный ответ будет за клубом. Есть желание поиграть в Европе? Да, – цитирует Глебова Sport24.

Напомним, Глебов защищает цвета «Ростова» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 75 матчей, забил пять голов и отдал семь ассистов. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.