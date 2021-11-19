Клопп - об «Арсенале»: У них восемь матчей без поражений, но они едут на «Энфилд»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, в чем изменился «Арсенал» по сравнению с началом сезона, когда «канониры» шли на последнем месте после трех стартовых матчей первенства АПЛ.

«В прошлом сезоне «Арсенал» не попал в еврокубки. Это не очень хорошо, но если ситуация такая, то нужно использовать это время - именно этим и занимается Артета.

У них появились новые игроки, некоторые снова начали забивать. Кроме того, есть молодые интересные футболисты, такие как Эмиль Смит-Роу, Букайо Сака.

Так что теперь «Арсенал» - совсем другая команда по сравнению с началом сезона. Да, у них восемь матчей без поражений, но они отправляются на «Энфилд». Нам нужно исправить несколько вещей, и лучшее место для этого - дома», - передает слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Перед очным матчем 12-го тура подопечные Клоппа идут на 4-м месте в таблице АПЛ, имея в активе 22 очка. У «Арсенала» 5-е место и 20 баллов в копилке. Игра состоится 20 ноября в 20:30 мск.