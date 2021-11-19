Грушевский - об Оличе: Не понимаю, почему он держал полгода этот сгусток смертельных обид

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский не понимает, почему Олич решил так поздно обвинить руководство ЦСКА в том, что его отправили в отставку после двух месяцев работы в штабе «армейцев».

«Он не хотел сводить счеты. Все, что наговорил Ивица — не его уровень. Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить. Он бы сразу мог сказать, как ему не дали принести пользу родному клубу.

И в чем-то Олич был прав. Обида на ЦСКА у него присутствовала и тогда. Не могу понять, почему Ивица полгода держал в себе весь этот сгусток смертельных обид и вдруг сейчас его неожиданно прорвало», — подчеркнул Грушевский «СЭ».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.