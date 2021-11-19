Ярослав Ракицкий: Не мне судить о тех, кто освистывает Дзюбу. Артем делает максимум для «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался по поводу критики болельщиков петербургской команды в отношении форварда Артема Дзюбы.

– Не мне судить о тех, кто его освистывает. Я не знаю, что было раньше. Я так понимаю, все из-за того, что Артем перешел из «Спартака». Артем помогает «Зениту», забивает мячи, отдает голевые передачи – он делает максимум для команды, – цитирует Ракицкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он отыграл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 ассиста.

К составу «Зенита» 33-летний форвард присоединился в июле 2015 года на правах свободного агента. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 229 встреч, отличившись 102 забитыми мячами и 66 результативными передачами. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом России.