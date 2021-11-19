Глебов надеется, что Карпин останется в сборной России

Дебютант сборной России полузащитник Данил Глебов хочет, чтобы Валерий Карпин остался на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, что после неубедительной гостевой игры с Хорватией (0:1) Карпин заявил, что может уйти из сборной России до стыковых матчей, через которые теперь нужно добывать путевку на чемпионат мира 2022 года.

«Валерий Георгич достаточно импульсивный. Естественно, он расстроился и напряжен. Думаю, проведет время с семьей и остынет, как и все мы. Все будет хорошо. Надеюсь, Карпин останется. Я не был в сборной при Станиславе Саламовиче, но сейчас все ребята довольны, атмосфера хорошая», - приводит слова Глебова Sport24.ru.

Напомним, что стыковые матчи будут состоять из полуфинала и финала, каждый из которых будет проходить в формате одноматчевого плей-офф. В стыках 12 европейских сборных разыграют три оставшиеся путевки на чемпионат мира.