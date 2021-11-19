Тренер по физподготовке армейцев Морганс: С уверенностью скажу, что в Уэльсе немало фанатов ЦСКА

Тренер по физподготовке ЦСКА Райланд Морганс признался, что из-за его работы в армейском клубе в Уэльсе появилось немало поклонников красно-синих.

— Интерес на самом деле очень большой, и не случайно все это время я регулярно получаю звонки и сообщения от самых разных людей. С полной уверенностью могу сказать, что теперь в Уэльсе немало настоящих фанатов ПФК ЦСКА. Поверьте, это чистая правда! Безусловно, они бы так пристально не следили за российским футболом, если бы я здесь не работал», - передает слова Морганса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, предыдущим тренером по физподготовке ЦСКА был испанский специалист Паулино Гранеро, который ушел из клуба год назад. Он работал в армейском клубе с 2010 по 2018 годы, затем вновь вернулся на должность в январе 2019-го, но покинул красно-синих летом 2020-го.