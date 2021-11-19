Иван Сергеев: То, что сейчас «Крылья Советов» идут шестыми в РПЛ – это не потолок для клуба

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что по итогам 14 проведенных туров подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очков. В последних пяти матчах самарцы одержали четыре победы.

– Расти и прогрессировать «Крылья Советов» и каждый футболист команды могут каждый день. Все приходят на тренировку и работают, берут что-то новое, развиваются. Сейчас «Крылья» развиваются и хотят выигрывать. То, что сейчас идем на шестом месте в РПЛ – это не потолок для нас. Будем стараться выигрывать и подниматься в турнирной таблице, – сказал Сергеев в интервью клубной пресс-службе самарского клуба.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего футболиста семь голов и пять ассистов в 16 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах.

Завтра, 20 ноября самарцы сыграют дома против «Урала» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало встречи – в 14:00 мск.