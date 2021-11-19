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Агенты Алексея Миранчука провели встречу с руководством «Аталанты»

Миранчук выступает за клуб из Бергамо.
19 ноября 2021 16:35

Агенты российского хавбека Алексея Миранчука провели совместную встречу с руководством «Аталанты». В нынешнем сезоне он шесть раз выходил на поле в серии А в составе «бергамасков».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в Twitter.

Результаты переговоров Миранчука не разглашаются. Представители Алексея отстояли позицию своего подопечного, желающего получить больше игровой практики.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти из-за недовольства своим положением в команде. Основными претендентами на Миранчуку являются «Сампдория» и «Сассуоло».

За два сезона в итальянском клубе Миранчук провел 39 официальных встреч, в которых смог семь раз забить и сделать три ассиста.

источник: Twitter.com
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