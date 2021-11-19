Агент Гогуа заявил, что его клиент не уступает по своему уровню игры Жиго, Ловрену и Ракицкому

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Седрика Гогуа, рассказал о том, может ли его подопечный продолжить карьеру в одном из российских клубов.

Отметим, что в начале ноября армейская команда расторгла контракт с 27-летним ивуарийцем. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

– Трансферное окно откроется только в январе, но, возможно, уже точно есть клуб не из России, где он продолжит карьеру. Скажу так: не бывший Советский союз. В России он точно карьеру не продолжит? Почему же. Будем смотреть, какой вариант лучше. Таких центральных защитников как Гогуа, в России не так много – Дивеев, Джикия, Жиго, Ракицкий, Ловрен. А большинство других ему проигрывает во всех качествах, – цитирует Селюка «РБ-Спорт».

Напомним, Гогуа выступал за ЦСКА с августа 2019 года. Сумма его трансфера из «Тамбова» составила 400 тысяч евро. С тех пор он принял участие в пяти матчах клуба, забив один гол. Сезон-2020/21 защитник провел в аренде в «Роторе».

В нынешнем сезоне футболист не провел ни одной встречи за москвичей.