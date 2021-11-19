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Бабаев - об интервью Олича: Журналист просто спровоцировал Ивицу на такие болезненные ответы

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Олич раскритиковал руководство армейцев.
19 ноября 2021 16:43
автор: Александр Бойченко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интервью Ивицы Олича, который обрушился с критикой на руководство армейцев. По словам Бабаева, журналист, который брал интервью у экс-главного тренера ЦСКА, спровоцировал его на такие болезненные ответы.

– Интервью Ивицы, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определенные ответы.

Ну и, наверное, не стоило говорить в такой риторике, как было сказано, о «тренере из Белоруссии» и братьях Березуцких. Они этого точно не заслужили. Можно было ограничиться выпадами в адрес руководства клуба», - передает слова Бабаева sports.ru.

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА 23 марта, под руководством хорвата армейцы стали шестыми в чемпионате и вылетели из Кубка России на стадии полуфинала, уступив «Локомотиву» (0:3). Таким образом, ЦСКА впервые за 20 лет не смог пробить в еврокубки. Летом Олич расторг контракт с клубом по обоюдному согласию.

источник: Sports.ru
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