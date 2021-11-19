Андрей Ещенко: «Спартак» для всех команд хороший раздражитель

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями перед матчем с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«С «Краснодаром» должна получиться хорошая игра, потому что они играют в атакующий футбол, и дают это делать другим. Надеюсь, мы приедем и победим.

Последние поражения «Краснодара»? Да на это не надо смотреть. На «Спартак» всегда настраиваются вне зависимости от побед и поражений. Мы хороший раздражитель. Плюс очень много болельщиков, телевидение, все смотрят. Надо выходить и побеждать», — цитирует Ещенко пресс-службе клуба.

Добавим, что на данный момент подопечные Виктора Гончаренко занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Красно-белые идут девятыми с 19 очками.

В прошлом сезоне РПЛ столичный клуб дважды обыграл «быков», одержав победу со счетом 3:1 в Краснодаре, а также разгромив своего соперника в Москве – 6:1.