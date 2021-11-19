Де Брюйне заразился коронавирусом

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола перед матчем своей команды с «Эвертоном» в рамках 12-го тура АПЛ.

Отмечается, что 30-летний футболист сдал положительный тест на Covid-19 в среду, 17 ноября. Таким образом, он проведет десять дней на карантине. Помимо встречи против «Эвертона», хавбек не поможет манчестерскому клубу в матче пятого тура Лиги чемпионов против «ПСЖ» (24 ноября).

Добавим, что в нынешнем сезоне Де Брюйне принял участие в 14 играх, забил три гола и отдал один ассист.