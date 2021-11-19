Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: Сейчас в клубе нет игрока, обладающего лидерскими качествами

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Бирмингема» Джонатан Спектор выразил мнение, что в нынешнем составе «красных дьяволов» нет футболиста, способного взять на себя роль лидера команды.

Добавим, что в данный момент капитаном «манкунианцев» является центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр, а прошедшим летом в клуб вернулся нападающий Криштиану Роналду.

– Я считаю Магуайра хорошим игроком, но с точки зрения лидерских качеств я не смогу сейчас назвать ни одного футболиста в текущем составе клуба. Мне повезло играть бок о бок с такими игроками, как Кин, Сильвестр, Фердинанд, Скоулз и Гиггз. Они хорошо знали все тонкости клуба, понимали что значит быть частью «МЮ». Но в данный момент в команде нет лидера, который бы постоянно подсказывал своим партнерам во время матчей, – приводит слова Спектора British Gambler.

Отметим, что после 11 сыгранных туров чемпионата Англии подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет девять очков.

20 ноября «МЮ» сыграет в гостях против «Уотфорда».