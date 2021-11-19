Черевченко официально вернулся на пост главного тренера «Химок»

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что главным тренером клуба вновь стал Игорь Черевченко.

По информации источника, вместе с 47-летним специалистом в подмосковную команду вернулись Игорь Семшов и Валерий Климов. Сегодня, 19 ноября, состоялась первая тренировка под руководством тренерского штаба.

Напомним, что 25 октября «Химки» расторгли контракт с Черевченко по обоюдному согласию сторон. Он занимал свой пост с сентября прошлого года. После 14 сыгранных туров в РПЛ клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы, набрав 12 очков.

21 ноября «Химки» в гостях встретятся с ЦСКА.