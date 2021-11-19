Сборная России переместилась с 33-й на 34-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.

По информации источника, сборная России опустилась на одну позицию в рейтинге, переместившись с 33-е на 34-е место. В данный момент у подопечных Валерия Карпина 1493,42 очка.

Отметим, что в ноябре Россия одержала разгромную победу над Кипром (6:0), а также минимально уступила Хорватии (0:1). Тем самым, команда заняла второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022.

Также добавим, что в десятке лучших произошло несколько изменений. Свое положение улучшили сборные Англии (с 5-го на 4-е место) и Аргентины (с 6-го на 5-е), Нидерландов (с 11-й на 10-е) и Дании (с 10-е на 9-е). В свою очередь Италия опустилась на шестую строчку.