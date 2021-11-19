«Зенит» – «Нижний Новгород». Дзюба выйдет в стартовом составе петербургской команды

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России.
Отметим, что игра между командами состоится сегодня, 19 ноября, в 19:00 мск. Главным арбитром предстоящей встречи назначен Павел Кукуян (Сочи).
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Вендел, Дзюба, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев.
Запасные: Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Масоэро, Сапета, Горбунов, Шарипов, Галаджан.
На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. Нижегородцы идут 13-ми с 14 очками.