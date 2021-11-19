«Севилья» претендует на Азмуна, ранее игрок согласовал условия личного контракта с «Лионом»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Севилью» вместо «Лиона».

По информации Radio Sevilla, испанский клуб намерен приобрести 26-летнего иранца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что пока руководство «рохибланкос» не обращалось к представителям футболиста по поводу его возможного перехода.

Ранее стало известно, что Азмун договорился с «Лионом». Игрок должен присоединиться к команде летом 2022 года на правах свободного агента, а его контракт с французами будет рассчитан на четыре года.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с февраля 2019 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 100 матчей, забил 61 гол и отдал 23 ассиста. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает по окончании сезона-2021/22.