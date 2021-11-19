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Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»

Матч 15-го тура РПЛ прошел в Санкт-Петербурге.
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
19 ноября 2021 20:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенит» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги победил «Нижний Новгород» со счетом 5:1.

Главным героем встречи, стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, оформивший хет-трик (34-я, 45+1-я, 59-я минуты), также по голу за команду Сергея Семака забили Филипе Малком (24) и Дмитрий Чистяков (87).

Добавим, что Дзюба в последних восьми матчах РПЛ отличился девять раз.

У клуба, которым руководит Александр Кержаков, забил защитник Алексей Козлов (39). Отметим, что нижегородцы с 43-й минуты играли в меньшинстве: две желтые карточки получил французский хавбек Петрюс Бумаль.

Таким образом, «Нижний Новгород» остался с 14 очками на тринадцатом месте, а «Зенит» закрепился на первом строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.

28 ноября «Нижний Новгород» примет на своем поле «Крылья Советов», а «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА.

РПЛ

15-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 5:1

Голы: Малком, 23. Дзюба,34. Дзюба, 45+1. Дзюба, 59. Чистяков, 87. – Козлов, 39

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 59), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 59), Ерохин (Азмун, 72), Мостовой, Вендел (Барриос, 67), Дзюба, Малком.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Каккоев (Шарипов, 72), Берковский (Сапета, 77), Могилевец (Горбунов, 29), Бумаль, Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).

Предупреждения: Бумаль (41), Горбунов (54).

Удаление: Бумаль (43).

источник: «Советский спорт»
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