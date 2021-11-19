Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»

«Зенит» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги победил «Нижний Новгород» со счетом 5:1.
Главным героем встречи, стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, оформивший хет-трик (34-я, 45+1-я, 59-я минуты), также по голу за команду Сергея Семака забили Филипе Малком (24) и Дмитрий Чистяков (87).
Добавим, что Дзюба в последних восьми матчах РПЛ отличился девять раз.
У клуба, которым руководит Александр Кержаков, забил защитник Алексей Козлов (39). Отметим, что нижегородцы с 43-й минуты играли в меньшинстве: две желтые карточки получил французский хавбек Петрюс Бумаль.
Таким образом, «Нижний Новгород» остался с 14 очками на тринадцатом месте, а «Зенит» закрепился на первом строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.
28 ноября «Нижний Новгород» примет на своем поле «Крылья Советов», а «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА.
РПЛ
15-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) - 5:1
Голы: Малком, 23. Дзюба,34. Дзюба, 45+1. Дзюба, 59. Чистяков, 87. – Козлов, 39
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Оздоев, 59), Ловрен, Чистяков, Ракицкий (Круговой, 59), Дуглас Сантос (Сутормин, 59), Ерохин (Азмун, 72), Мостовой, Вендел (Барриос, 67), Дзюба, Малком.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов (Пенчиков, 73), Кечкеш, Миладинович, Юлдошев, Каккоев (Шарипов, 72), Берковский (Сапета, 77), Могилевец (Горбунов, 29), Бумаль, Сулейманов, Косарев (Масоэро, 46).
Предупреждения: Бумаль (41), Горбунов (54).
Удаление: Бумаль (43).