Руководство «Барыса» не планирует увольнять главного тренера Михайлиса

Казахстанский «Барыс» не планирует в ближайшее время расставаться с действующим главным тренером Юрием Михайлисом.

Об этом стало известно metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что Михайлис может быть уволен с поста главного тренера «Барыса» в случае поражения от «Северстали». Игра регулярного чемпионата КХЛ в Череповце состоится 20 ноября.

«Барыс» занимает десятое место в таблице Востока, набрав 24 очка в 29 матчах. Казахстанский клуб проиграл четыре последних матча подряд.