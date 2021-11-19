«Кайрат» намерен усилить вратарскую позицию в следующем сезоне

Казахстанский «Кайрат» хочет приобрести одного опытного вратаря для участия в чемпионате Казахстана и еврокубках в следующем сезоне.

Как стало известно Meta-ratings.kz, «Кайрат» решил усилить вратарскую линию в новом сезоне.

Клуб ищет квалифицированного голкипера в России.

Главный тренер Курбан Бердыев считает, что в сезоне 2022 года «Кайрату» будет необходим ещё один опытный вратарь.

Отметим, что последний сезон в чемпионате Казахстана «Кайрат» завершил на третьей позиции.