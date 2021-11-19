Оскар Табарес отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Уругвая

Исполнительный комитет сборной Уругвая принял решение отправить в отставку Оскара Табареса, который возглавлял национальную команда с 2006 года и дошел с этой сборной до матча за третье место на чемпионате мира в ЮАР-2010.

«Мы категорически заявляем, что данное решение не подразумевает игнорирования вклада Табареса в уругвайский футбол. Мы приветствуем и признаем фундаментальные спортивные достижения, достигнутые за эти 15 лет, что позволило Уругваю снова быть в числе лидеров в мировом футболе.

Выражаем свое уважение и признательность за профессионализм и преданность делу в течение долгого процесса работы и неизмеримого наследия. Исполнительный комитет AUF принял это трудное решение в силу нынешних обстоятельств, рассчитанных на ближайшее будущее и получение результата, которых мы все ожидаем», - сообщает Исполнительный комитет сборной Уругвая.

В качестве главного тренера «селесте» Табарес смог занять четвертое место на мундиале в ЮАР-2010, а также триумфально завершить выступление на Кубке Америки-2021, заняв там первое место. Табарес неоднократно признавался лучшим тренером Южной Америки. Он является абсолютным рекордсменом среди всех тренеров по числу матчей во главе одной сборной (181).