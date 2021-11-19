Экс-голкипер ЦСКА Ревякин покинул «Актобе»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Ревякин покинул казахстанский «Актобе», руководство решило не продлевать с ним контракт.

Об этом сообщает metaratings.kz.

​Воспитанник питерского «Зенита» и московского ЦСКА пополнил «Актобе» перед началом прошедшего сезона.

В составе актюбинцев дебютировал лишь после ухода из клуба белорусского специалиста Алексея Баги, а после возвращения Владимира Муханова вновь потерял место в основном составе.

В общей сложности в составе «Актобе» он провел 11 матчей, в которых пропустил 16 мячей и лишь две игры отыграл «всухую».