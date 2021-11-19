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Оздоев оценил свое возвращение на поле после 118 дней отсутствия

Футболист не принимал участия в матчах «Зенита» более трех месяцев.
19 ноября 2021 23:09
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал возвращение на поле в матче против «Нижнего Новгорода» в рамках 15-го тура РПЛ.

— К матчу — как обычно, с командой. Но на самом деле очень тревожно было в том плане, что давно не был на поле в официальных играх. И с командой в общей группе занимался буквально несколько недель.

На тренировках более уверенно чувствую себя, потому что партнеры помогают в некоторых эпизодах, стараются не идти в жесткие единоборства со мной. И поэтому я очень рад вернуться, быть с командой», - приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».

После очной встречи «Нижний Новгород» остался с 14 очками на тринадцатом месте, а «Зенит» закрепился на первом строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.

28 ноября «Нижний Новгород» примет на своем поле «Крылья Советов», а «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА.

источник: «Наш Зенит»
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