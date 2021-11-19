Журова - о матче против Хорватии: Россия не очень хорошо сыграла. А если бы был Дзюба?

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин и форвард «Зенита» Артем Дзюба должны прийти к согласию относительно приглашения футболиста в сборную России.

«Нужно ли встретиться Дзюбе с Карпиным? В Таких случаях кто-то должен быть инициатором. В данном случае — РФС. Федерация должна посадить Дзюбу и Карпина друг напротив друга и решить вопрос. Может, болельщики тоже поделились 50 на 50: кто-то считает, что он нужен, а другие — против. Я считаю, Дзюба нужен сборной», — сказала Журова «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Дзюба оформил десять забитых мячей и отдал пять ассистов в 15-ти матчах. Он не вызывается в сборную России с момента окончания Евро-2020.