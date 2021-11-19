Дзюба - о возможной аренде в «Урал»: Это что-то из вселенной Marvel

Нападающий петербуржского «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на информацию президента «Урала» Григория Иванова о возможной аренде форварда.
«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Marvel», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
«Зенит» в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги победил «Нижний Новгород» со счетом 5:1.
Главным героем встречи, стал форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, оформивший хет-трик (34-я, 45+1-я, 59-я минуты), также по голу за команду Сергея Семака забили Филипе Малком (24) и Дмитрий Чистяков (87).
Таким образом, «Нижний Новгород» остался с 14 очками на тринадцатом месте, а «Зенит» закрепился на первом строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка.
источник: Телеканал «Матч ТВ»